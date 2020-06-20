《國際經濟》馬斯克出售洛杉磯豪宅 傳網易創辦人接手 09:432020/06/20 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)據報已出售手中位於洛杉磯貝爾艾爾區(Bel Air)一處豪宅，據華爾街日報報導，該豪宅價值2900萬美元。 馬斯克曾在5月1日指出，正在出售手中所有實體財產，將會持有零房屋。 據報，買家為網易創辦人和行政主管丁磊(William Ding)。然馬斯克在該區域仍有財產。馬斯克是在2012年向對沖基金Canyon Capital共同創辦人朱利斯(Mitchell Julis)手中以1700萬美下該豪宅。 (時報資訊) #馬斯克 #創辦人 #豪宅 #洛杉磯 #網易 也許您會感興趣 財經熱門新聞 全球聰明錢往哪跑？4國家股市狂到爆 - 財經 遭台積電斷供以為有救星！ 華為5G手機生產希望破滅 - 財經 華為遭川普「養套殺」 爆陸半導體3大驚人結局 - 財經 川普輸了？找華為制定5G標準 驚曝3大內幕 - 財經 全球爆反種族歧視浪潮 嬌生宣布停售美白產品 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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