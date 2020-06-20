特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)據報已出售手中位於洛杉磯貝爾艾爾區(Bel Air)一處豪宅，據華爾街日報報導，該豪宅價值2900萬美元。

馬斯克曾在5月1日指出，正在出售手中所有實體財產，將會持有零房屋。

據報，買家為網易創辦人和行政主管丁磊(William Ding)。然馬斯克在該區域仍有財產。馬斯克是在2012年向對沖基金Canyon Capital共同創辦人朱利斯(Mitchell Julis)手中以1700萬美下該豪宅。

(時報資訊)