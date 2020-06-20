隨著新冠肺炎疫情趨緩，景氣與就業市場逐漸回溫，為配合企業人力需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心特別在端午節前夕，於23日上午9時至11時在中心2樓多功能教室(永康區東橋二街18號)辦理「端午立蛋、步步高(糕)升」徵才活動，提供近300個工作機會，透過遊戲互動祝福求職民眾找工作求職包粽(中)，另也提醒凡參加求職者請配戴口罩。

當日設攤廠商有統一實業、麗新大酒店、群創光電、宏遠興業、勝騰食品、長利科技、利拿機械工業等7家廠商，另有國興畜產、台灣宅配通、富雅樂企業、府城汽車客運、華美光學科技、昇揚集成等6家廠商代收履歷。提供儲備幹部、鍋爐設備工程師、組立技術人員、現場操作人員、助理工程師、現場儲備幹部、櫃台專員、房務員等近300個工作機會。

其中，統一實業安全室人員及生產設備技術員起薪有29~35K，長利科技的助理工程師起薪也有29-33K，另外宏遠興業更有多種不同的缺職提供大家選擇，請求職民眾多加把握。

永康就業中心表示，炎炎夏日找工作確實辛苦，為提升民眾的參與感及感受年節氣氛，並且祝福求職民眾能順利就業。凡投遞履歷至少一家廠商者，可參加「粽子抽抽樂」活動，即獲贈精美禮物一份。奬品數量有限，送完為止，歡迎求職者踴躍參加！ 欲知活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID：@pkx6862r)。

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