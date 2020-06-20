前行政院副院長陳其邁（右）競選高雄市長補選，他20日上午到岡山區文賢市場掃街，他逗小朋友玩。（林瑞益攝）

前行政院副院長陳其邁20日到岡山區文賢市場掃街，對於監察院副院長的人選是否影響高雄市長補選選情，陳其邁表示，相信總統府會就人選做最符合社會期待的最大考量，他不擔心此事未影響高市長補選，目前，市民關心的地方建設要優先解決。

陳其邁上午到文賢市場掃街，受到民眾熱情支持，一些民眾告訴陳其邁，一定會投票給他。

對於監察院副院長的人選，陳其邁表示，相信總統府會就人選做一個最符合社會期待的一些作法。監委人事送到立法院，也有國會的監督，他相信在大家的聲音跟民眾的期待之下，總統府應該會作最大考量，待正式的名單公布之後，再來做人選的評論。

談到高雄市長補選，陳其邁指出，岡山地區最關心的是捷運路網的興建，假如他有機會進到市政府，對於民進黨立委邱志偉等人關心的捷運路網興建，會對此加速建設，這影響市民的生活，包含經濟、中小企業、小商店，甚至是農民，這些事情都是現在高雄市民望治心切的事項。

陳其邁說，相信這個是現在市民的期待，他作為一個市長參選人，他相當關心在中央持續的這些重大建設推動，包括這些監察院人事的人選，但是，市民關心的事項也是優先要解決的問題。

(中時 )