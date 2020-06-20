國民黨籍苗栗縣議員鄭聚然，19日下午在臉書宣布販售「甜甜價」每片2.5元的口罩，引起關注，不過也惹來時代力量議員曾玟學質疑，若販售醫用口罩，沒有藥商資格恐違反《藥事法》，已向衛生局檢舉，今早（20日）鄭聚然回應，販售的口罩不是醫用口罩，價格是與廠商協調後給鄉親的優惠價。

鄭聚然曾與網紅「館長」陳之漢的「叫爸」之爭，鬧上新聞版面，疫情期間有感口罩管制，在議會提出投資苗栗縣自產口罩，隨著中央解除口罩禁令，他昨日下午在臉書上宣布在服務處販售「甜甜價」口罩，但貼文內容卻被質疑有誤導之嫌，許多民眾留言詢問究竟是不是具防疫功能「醫用口罩」？

鄭聚然今日回應，販售的口罩屬一般口罩，非醫用口罩，不過仍強調販售口罩是出於服務鄉親的心，向廠商協調優惠價格，初步進貨10萬片，每片2.5元，每戶一次可買1包，每包50片價格為125元，未來視進貨狀況開放加碼。

曾玟學則砲轟，許多民眾第一時間留言問鄭聚然是不是醫用口罩，都未獲正面回應；如果不是賣醫用口罩，就會是一般口罩，那根本沒有防疫功能，且非醫藥口罩當然也比較便宜，「真的是把鄉親當笨蛋」。

(中時 )