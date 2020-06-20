受到新冠肺炎影響，各國政府紛紛採取鎖國政策關閉邊境，連帶使旅遊業受到衝擊。近期疫情雖少有緩解，仍不能掉以輕心。為此，柬埔寨要求所有外國遊客入境時，必須繳納3000美元（約新台幣9萬元）的「新冠肺炎押金」用以支付所有檢疫相關費用。

根據《曼谷郵報》報導，柬埔寨政府要求遊客在抵達機場時，需要以現金或信用卡支付3000美元的押金，以支付「新冠肺炎服務費」並且需投保5萬美元（約台幣149萬元）的旅行保險。目前柬埔寨相關單位已將核准過詳細收費清單張貼在官方的推特帳戶上。

由清單列表中可看到，押金涵蓋項目包含：旅客自機場前往檢測中心需花費5美元（約台幣150元），新冠病毒檢測費100美元（約台幣3000元），在規定的入住酒店或者集中檢疫所過夜費用為每晚30美元（約台幣900元）和每日30美元的餐費；其他洗衣服務每天15美元（約台幣450元），檢疫所醫務人員服務費每天5美元（約台幣150元），保全每天3美元（約台幣90元）。

（圖／Twitter）

若同機旅客檢疫結果皆為陰性，則押金扣減金額便到此為止。然而，旅客仍需在所下榻的旅館進行14天的自我隔離，並在第13天進行第二次檢測，而自柬埔寨離境後的健康證明則需另收費30美元。

另外，如果遊客不幸染疫，這筆押金便將作為住院費及治療費使用，粗估每日約需180美元（約台幣5400元）；若遊客不幸病逝，柬埔寨官方將用押金支付葬禮成本約1500美元（約台幣4萬5000元），而以上這些費用都將自押金中扣除。柬埔寨當局並表示，上述規定除了入境的觀光客之外，也適用於所有因外交以及政府公務往來的人員。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)