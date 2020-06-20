你是否想出國的慾望已置頂，卻因為疫情暫時無法飛出去呢？不妨搭飛機或船，前往離島感受「類出國」的氛圍吧！旅遊體驗平台這次精選澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球和金門等5大離島的特殊玩法和體驗，不只好玩，更帶你深入傳統文化、探索原始生態。

1.澎湖

來到澎湖，不妨安排場跳島之旅、深入探訪澎湖本島以外的其他島嶼，例如：七美島、望安島擁有特殊景色，雙心石滬、海蝕平台「小台灣」等多變地形，「花宅」古厝聚落群等，處處都是拍攝網美照的私房景點；南方四島除了有海石柱、海蝕洞等多變地質景觀，還能探訪西吉嶼藍洞，看著陽光從洞頂照到海面，折射出神秘且令人嚮往的藍色仙境，就像被周圍深色玄武岩石柱所包圍的藍色明珠，感受大自然令人震撼的鬼斧神工。

親臨澎湖藍洞，體驗大自然精心雕琢的藍色仙境。(圖／KLOOK提供)

喜愛生態體驗的人，推薦到東海無人島感受獨一無二親手抓龍蝦體驗，還能到小漁村品嘗鮮甜的龍蝦泡麵，或是參加東海巡航，親手在海上餵食海鷗，並跟著專業導遊的腳步在珊瑚礁上浮潛釣魚，玩累了還能在海上滑個獨木舟，感受漂浮在海上的悠閒開闊；甚至直接住在海邊的露營車，奢侈地讓海浪聲叫醒你，睜眼一望便是壯闊的無邊際海景。

2.綠島

前往蘭嶼，了解當地達悟族文化。(圖／KLOOK提供)

綠島的海底生態多元，海底地型景觀多變，加上多樣熱帶性海洋生物及各種珊瑚礁使得綠島的海洋世界資源極為豐富，是世界級的潛水聖地，全年都能潛水！不論你是想浮潛或是體驗潛水，或打算考個潛水執照，甚至是已經領有執照的潛水能手都相當適合；進入綠底海中悠游於珊瑚礁之間，眼前到處都是五花八門的無脊椎動物，峭壁上壯觀美麗的海扇，加上大大小小數不完的魚族，一定會讓你流連忘返，還能一探水下教堂、鱷魚嘴等知名潛點，或是前往綠島藍洞秘境探險，更別錯過到海深11公尺的豆丁海馬造型的海底郵筒，寄一封明信片給自己作為紀念。

3.蘭嶼

和綠島同樣位於台東外海的蘭嶼，主要是由火山噴發的熔岩及碎屑岩類組合而成，歷經火山、潮汐、風化等作用變動，呈現出豐富的海岸、河流、火山等多變的地貌以及豐富的生態；探訪蘭嶼大天池，其為火山岩漿噴出的火山口，四面環山放眼望去都是原始森林，完整的熱帶雨林內有豐富的昆蟲及島類生態資源，對達悟族人來說大天池更是神聖不可侵犯的聖地；旅客晚上也可參加島上的生態之旅，由專業的導遊帶你探索左旋蝸牛、角鴞等眾多蘭嶼特有種。

乘坐小琉球獨木舟，在海上自在悠遊。(圖／KLOOK提供)

另外，旅客也別錯過深入探訪達悟族文化的機會，包括親身參訪達悟族獨有的半地下屋，為因應當地的颱風和熱浪災害，就地取材以木材、稻草和鵝卵石打造，也象徵著達悟族人與自然共存的智慧；旅客也可以搭乘傳統的拼板舟在海上體驗航行，拼板舟造運用傳統工法，依靠木釘、接榫及樹脂等技術性拼裝而成，製造過程中沒有用上任何一根鐵釘，展現達悟族人精湛的工藝工程。

翟山坑道為一A字型戰備水道，是多人流血流汗後所建造的偉大工程。(圖／KLOOK提供)

4.小琉球

相較其他離島，小琉球的各式活動入手門檻比較低，多半大人小孩都能一同參與，像是小琉球水上自行車，特殊不易翻覆的設計，讓你能輕鬆自在與親朋好友悠閒的在海上騎行，感受海風的吹拂；或是搭乘半潛艇巡航在海面上，可以選擇在甲板觀賞沿岸景緻，或是透過半潛艇的傾斜玻璃窗，觀賞海龜在海中悠遊，一覽海底世界風光。

5.金門

金門曾因為過去的歷史背景，一直讓人有種戰地氣息的神秘氛圍，位於金城的莒光樓是戰地精神的象徵，登上樓頂可觀看全城景觀及小金門海域，翟山坑道為一A字型戰備水道，特殊的花崗岩結構一進入坑道內即可感受它的震撼力；到金湖探訪陳景蘭洋樓，蓋於民國10年，是新加坡僑商陳景蘭的宅第，是金門至今保存最完善、規模也最大的洋樓；走訪位處於金寧的北山古洋樓，上面還留有古寧頭戰役時千瘡百孔的彈痕，足以證明當年戰況激烈的程度。

值得一提的是，金門沿岸海灘長期受到受到軍事管制保護，有著細白、無污染及保持良好的沙灘品質，沙質白細，綿延成一彎新月的沙灘，除了來到岸邊走走，也可以參加金門海人體驗，感受一日漁夫撿海螺、挖花蛤以及到岩岸垂釣的無限樂趣！

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(中時電子報)