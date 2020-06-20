泰豐輪胎19日舉行股東會並進行董監改選，由於南港輪胎之前持續買進泰豐股權，積極投入董事席次爭奪，此次改選頗受市場關注；不過19日選舉結果，南港仍不敵馬家的全力防守，馬家取得五席董事、三席獨董，南港只拿下一席董事。

根據南港的公告，南港從3月18日至5月4日間分三次買進泰豐股權，目前持有泰豐股票達67,441張，持股比重拉高到14.25％，已是泰豐單一最大股東。

為壯大聲勢，南港19日派出包括律師、前董事長江慶興等九位代表，出席泰豐股東會。19日的股東會，泰豐嚴查出席股東身份，禁止非股東入場。

南港代表在會中，針對泰豐中壢廠開發進度發言提問，表示2017年1月大火以來，中壢廠受限於原地重建之困難，泰豐已逐步將產能轉移到觀音廠，質問公司中壢廠、觀音廠今年的規劃狀況。

南港代表也質疑，泰豐私募額度高達2億股，如全部發行完畢，原有股東持股立即遭稀釋近三成，提問泰豐目前是否有營運或財務還款計畫，迫切需要在這一年私募如此高金額的股份？

針對南港提問，泰豐四兩撥千金，僅回應這些問題都已公開在議事錄中帶過。

19日泰豐股東會全面改選董事，當選名單為：南港輪胎代表人江慶興、馬述健、美克森企業代表人馬紹祥、馬岐山基金會代表人吳德豐、大天投資代表人馬佩君、馬岐山基金會代表人陳重義；三席獨董左偉莉、周倖如、李天祥，均為泰豐提名。

南港在選舉結果出爐後，發出聲明，表示此次加入泰豐董事會，希望讓泰豐的運作能脫離家族企業的侷限，讓經營面更透明化，強化有效監督，以追求泰豐所有股東的最大利益。

另南港也希望，未來兩家公司能夠合作追求雙贏，站在輪胎界的角度一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。

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(中時電子報)