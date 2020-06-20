減產計畫持續樂觀，周五國際原油期貨續漲近2%；據美國貝克休斯(Baker Hughes)數據指出，截至6月19日當周，石油鑽井總數減少了10座至189座，天然氣鑽井總數減少3座至75座，美國鑽井公司已連續第七周將石油和天然氣鑽井平台削減至歷史新低水平。

此外美國能源資訊署(EIA)公布截至6月12日止，美國國內的原油產量已減少60萬桶，降至每日產量1050萬桶；原油交易公司(Trafigura) 認為，石油需求已回到疫情爆發前的九成水準，因而帶動國際原油期貨連2日續漲。其中美國原油漲幅2.34%，倫敦原油漲幅1.64%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.91美元，報每桶39.75美元；7月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.21美元；7月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.27美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.69美元，報每桶42.19美元。(商品行情網)

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