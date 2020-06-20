需求面推動，周五波羅的海各相關指數持續走揚；據傑富瑞(Jefferies)證券研究副總裁藍迪吉萬斯表示，由於中國鋼鐵廠對鐵礦石需求增加，加上巴西出口量的提升，帶動了各相關指數續漲，然而漲勢的持續時間，將取決於亞洲經濟復甦的積極程度而定。

彭博報導指出，中國將提高美國大豆、玉米採購量，以符合今年初達成的中美第一階段貿易協議；根據美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，首階段貿易協議進展情況感覺「非常好」，故後勢行情值得關注。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲28點，收1555點，漲幅逾1.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲147點，收3819點，漲幅4%；其平均日租金為每艘25511美元，增加231美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲61點，收作1178點，漲逾5.5%，其平均日租金為每艘9267美元，增加548美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲9點，收作657點，漲幅1.4%。(商品行情網)

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