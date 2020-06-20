今年儘管在新冠肺炎疫情打擊下，全球經濟受到嚴峻影響，台灣前5月核准僑外投資金額依舊呈現逆勢成長，年增加11.95%。

根據經濟部投審會統計，今年1-5月核准僑外投資件數為1435件，較去年同期減少2.78％；投(增)資金額計美金34億2099萬6000元(折合新臺幣1026億2988萬元)，較去年同期增加11.95%。

依據聯合國貿易發展會議「2020年世界投資報告」，全球企業海外直接投資(FDI)109年降幅或高達4成，而台灣目前仍維持正成長，顯示雖面對美中貿易戰、科技戰、新冠肺炎疫情影響，台灣在政府積極應對下，守住疫情衝擊，僑外仍看好台灣是安全值得信賴的投資環境。

陸資來台投資方面，今年1-5月核准陸資來台投資件數為47件，較去年同期減少16.07%；投(增)資金額計美金4742萬元(折合新台幣14億2260萬元)，較去年同期增加68.14%，主因為108年1-5月核准投資金額為歷年同期間次低，基期較低的關係。

(時報資訊)