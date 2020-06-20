財政部高雄國稅局表示，今（109）年因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，108年度綜合所得稅結算申報及繳納期限，全面延長至今年6月30日。該局統計，截至今年6月16日，該局轄內約有60萬戶已完成綜合所得稅結算申報，還有將近2成民眾尚未申報，提醒民眾儘速辦理結算申報。

該局為協助民眾完成所得稅結算申報，今年6月22日至24日、29日、30日各日中午，將加班提供結算申報服務，並於申報截止日6月30日當天加班收件至晚間7點，請民眾把握時間提早完成申報。另於6月2日至6月30日採網路申報或稅額試算採線上或電話語音回復之退稅案件，國稅局將於今年7月31日辦理退稅，提醒民眾多加利用網路申報及線上或電話語音回覆確認。

該局今年為鼓勵納稅義務人自行在家申報綜合所得稅，凡設籍高雄市之納稅義務人，於今年5月1日至6月30日間，在家完成108年度綜合所得稅結算申報，即未至國稅局查調所得或申報，以e化方式繳稅或使用帳戶轉帳退稅者，可參加抽獎活動。

另外，財政部南區國稅局表示，108年度綜合所得稅結算申報已接近尾聲，適用稅額試算服務的納稅義務人，如果核對通知書內容確認無誤，只要在今年申報截止日109年6月30日前繳稅或回覆確認，就算完成申報。

(時報資訊)