藝人隋棠日前因在臉書曝光女童長期遭叔姪侵害案，而與屏東教育局槓上，引起大家討論，而今凌晨她再度發文分享「受害童父親的公開留言」表示，看完後在雞皮疙瘩中，覺得動力又回來了。

隋棠今（20日）凌晨在臉書分享「受害童父親的公開留言」表示，受震撼教育後，在家放空兩天，直到看見這篇留言，受害童父親感謝隋棠讓他驚覺「自己的孩子經歷了什麼」，讓隋棠看完後覺得「雞皮疙瘩中，動力好像回來了」。

受害童的爸爸在留言中指出，他一直以為自己很小心的照顧小孩，直到某天接到老師的通知，才知道自己的小孩也經歷過。爸爸不知道、老師不知道，還是隋棠到學校上課後，通報了老師才知道。

受害童的爸爸接著說，「當我們自以為了解自己的孩子時，孩子可能還在被欺負。孩子的天真反而越容易受到親近的人侵害，無論是大人對小孩，還是小孩對小孩」。

受害童的爸爸表示，回到這件事情的始末，屏東縣政府的處置真的是失當了，不僅暴露自己失責，更欠隋棠一個道歉。這個社會上有多少人可以如此奉獻，他自承自己做不到，這種有意義的活動應在全國深耕發展。

(中時電子報)