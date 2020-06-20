隨著大陸CBA在20日迎接本季復賽，林書豪即將領軍北京首鋼迎戰遼寧隊，豪哥也在IG貼出閉眼沉思照片，更寫，「CBA球季今天重啟，但此時感受格外不同，復賽意義遠大於打球，這代表身為人類的我們，對抗後新冠時期下一步！」

「換句話說，我將帶著沉重心情站上球場，我知道還有很多人受傷、很多人生病、很多的不義，看來我打球並非正確，但我也清楚球賽代表什麼，人們可以團結在一起享受競爭性，無關年齡、膚色或信仰，籃球最棒之處就是團隊、公平與愛。」

「我還在持續學習、傾聽與思考自己如何可以變成更好的人，同時更希望我們的球賽，可以帶給全世界一些光芒！」林書豪在IG上面寫著。

林書豪19日也出席賽前記者會，當被問到接下來目標，他信心滿滿表示，「當然是冠軍！從開始打球到現在，從來沒有一個球季，我的目標不是這個。我們之前一直努力訓練，包含籃球智商與技術都獲提升，所以我很期待跟隊友上場比賽。」

至於林書豪今天將跟好友郭艾倫的對決，豪哥仍用標準答案回應，「我們是朋友，也是對手！」郭艾倫則把眼光放在贏球上面，「這不是拳擊，而是籃球！」北京首鋼將在今晚7點35分在青島賽區迎戰遼寧隊。

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Restarting the CBA season today...but this time it feels so different. The return of games means more than just hoops. It represents us as humanity fighting to take our next steps post-COVID. On the other hand, I step onto the court with a heavy heavy heart. I know there are so many people hurting, so many sick, so much injustice. It almost doesnt seem right that I get to hoop. But I also know what the game stands for - people who unite to enjoy competition regardless of age, skin color or beliefs. Bball at its best is a game of teamwork, equality and love. Im still learning, listening and thinking about how I can be a better ally. In the meantime hope our games can bring some light to the world 🏀❤️

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(中時 )

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