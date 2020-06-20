隨著大陸CBA在20日迎接本季復賽，林書豪即將領軍北京首鋼迎戰遼寧隊，豪哥也在IG貼出閉眼沉思照片，更寫，「CBA球季今天重啟，但此時感受格外不同，復賽意義遠大於打球，這代表身為人類的我們，對抗後新冠時期下一步！」

「換句話說，我將帶著沉重心情站上球場，我知道還有很多人受傷、很多人生病、很多的不義，看來我打球並非正確，但我也清楚球賽代表什麼，人們可以團結在一起享受競爭性，無關年齡、膚色或信仰，籃球最棒之處就是團隊、公平與愛。」

「我還在持續學習、傾聽與思考自己如何可以變成更好的人，同時更希望我們的球賽，可以帶給全世界一些光芒！」林書豪在IG上面寫著。

林書豪19日也出席賽前記者會，當被問到接下來目標，他信心滿滿表示，「當然是冠軍！從開始打球到現在，從來沒有一個球季，我的目標不是這個。我們之前一直努力訓練，包含籃球智商與技術都獲提升，所以我很期待跟隊友上場比賽。」

至於林書豪今天將跟好友郭艾倫的對決，豪哥仍用標準答案回應，「我們是朋友，也是對手！」郭艾倫則把眼光放在贏球上面，「這不是拳擊，而是籃球！」北京首鋼將在今晚7點35分在青島賽區迎戰遼寧隊。

(中時 )