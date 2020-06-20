6月天氣酷熱，全台處於高溫煎熬之中，距離颱風季其實也不遠了。氣象專家賈新興今年新嘗試，提早預估颱風生成爆發期，他昨(19)日更新預測，有利颱風生成的環境將在7月26日之後，比上次預估時間延後近20天，換句話說，7月可能會缺颱了。
目前為止，2020年太平洋曾出現2個輕度颱風，5月中旬的黃蜂和6月中旬的鸚鵡，前者登陸菲律賓、後者直撲大陸廣東，台灣皆幸運躲過一劫。
賈新興在臉書上發文表示，今年開始新的嘗試，比過去2年發布颱風生成活躍期的時間約提早7至10天左右。他解釋，如果未來預測沒有特別變動，這個颱風生成活躍期何時開始的發布，就會作為之後預報校驗之用。
關於今年何時颱風大爆發，賈新興6月3日曾預估，颱風生成活躍期於7/5，不過根據最新資料顯示，有利颱風生成的環境大約在7/26之後開始，比上次預估時間晚了近20天，氣候平均開始的時間大約在7/24-7/25 (指標大於6)。
另外，賈新興觀測整個氣候環境，發現過去1個月熱帶太平洋的海溫有略偏冷的跡象，而最近1周的聖嬰指標也來到-0.6了，這個狀況需要關注。
文章來源：賈新興臉書
(中時電子報)
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