新冠肺炎疫情趨緩，各國鬆綁邊境之際，中央流行疫情指揮中心宣布，醫事人員出國禁令7月起解除，除非特殊原因，否則仍然不建議出國。若有必要出國，必須取得主管同意，返台後居家檢疫14天，第15天進行PCR採檢後，可在適當防護下返回工作崗位。

中央流行疫情指揮中心2月祭出醫事人員出國限制，若醫院內的醫師、藥師、護理師、營養師、呼吸治療師等醫事人員需前往1、2級旅遊警示地區，必須取得醫院同意，若需前往第3級旅遊警示地區，則需取得衛福部同意。與此同時，醫事人員基於防疫需求取消出國，一切的損失都可申請國家補償。

隨著國際疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心於3月20日宣布將全球納入第3級警示，呼籲國人避免所有非必要的出國旅遊，且自任何一個國家入境者，都需進行為期14日的居家檢疫。此舉也意味著醫事人員不論前往任何一個國家，都需取得衛福部的同意。

近期新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良宣布，相關措施將在7月開始解除，醫事人員比照一般國人，若出國就需取得主管許可，且返台後必須進行14天居家檢疫。

醫事人員比較不同的一點是，一般人居家檢疫期間若無症狀就不需採檢，但醫事人員不論有沒有症狀，都必須在第15天進行PCR檢驗。居家檢疫期間有症狀就會通報，若無症狀，等待檢驗結果的期間就可以外出上班，且需做好防護措施。

石崇良表示，目前各國疫情狀況有些許差異，雖然還是處在第三級警告，但沒有任何國家降級，還是建議大家非必要就別出國。此次指揮中心將出國同意權下放到醫院，醫院可視人力調度情形、風險情況來判定，建議除非公務、奔喪等特殊需求才出國，否則也可能會被視為明知故犯者。若居家檢疫期間醫院未支薪，也可申請每日1000元的防疫補償。

(中時 )