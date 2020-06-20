中揚光(6668)今天股東會通過每股配息0.8元，受到智慧型手機市場需求疲弱影響，中揚光謹慎看待下半年，中揚光表示，下半年看起來保守，能否有去年下半年水準有待觀察，公司將力拚今年營運與去年持平。

中揚光今天舉行股東會，中揚光以手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座，客戶涵蓋國內外光學鏡頭廠，由於中揚光擁有精密光學設計、模具模仁超精密加工、光學鏡片成型、鍍膜、組裝技術與鏡片檢測等全自主製程能力，可依客戶需求進行模具的設計及調整，提供客戶高精度及穩定的模具產品，成為多家手機品牌鏡頭廠供應商，公司也挾模具技術優勢，切入光學鏡頭及鏡片代工領域，包括手機塑膠鏡頭及鏡片、車載及安控等塑膠鏡片等。

在車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大業務同步成長下，中揚光2019年業績拉尾盤，2019年合併營收為13.92億元，年成長16.49%，營業毛利為5.37億元，年成長11.18%，合併毛利率為38.62%，年減1.79個百分點，稅後盈餘為1.19億元，年減15%，每股盈餘為1.75元，今天股東會通過每股配息0.8元。

受到新冠肺炎疫情影響，中揚光第1季稅後盈餘為272萬元，年減30%，單季每股盈餘為0.04元，累計前5月合併營收為6.66億元，年成長55.54%。

儘管上半年營收較去年明顯成長，但因智慧型手機市場需求疲弱，中揚光表示，下半年謹慎保守，能否有去年下半年水準仍待觀察，公司將力拚今年營運與去年持平。

(時報資訊)