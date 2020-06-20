新台幣匯價今早以29.67開盤，貶值1分。今年新台幣相對亞幣強勢，出口商除了要面對中美貿易戰以及新冠疫情不確定性，又再增加了「強勢」新台幣造成的匯損及競爭壓力。以顯示器而言，今年以來新台幣強升，品牌業者就轉向韓廠購買面板，一則新台幣升而韓元貶，可降低進貨成本。二來韓國面板在高端品質上優於台廠。

據國際清算銀行(BIS)最新統計，新台幣5月實質匯率指數來到109.02，呈連3個月上揚、連4個月高於韓元，和去年台灣5月實質匯率指數相較也上揚了4.99，去年5月新台幣的實質有效匯率指數為104.03。

出口商表示，今年新增的新冠疫情不確定性，已經重挫了終端需求，業者很拚命透過行銷來提升營收，好不容易以美元計價的營收有低個位數的年增長，但遇到強勢新台幣的行情，以新台幣計價的營收又轉為年衰退。真不知在疫情可能出現第二波之際，要到那兒再去補回新台幣升值造成的營收衰退。

BIS資料顯示，5月新台幣實質匯率指數升抵109.02，連三漲並創2007年2月以來、近13年半最高。相較於步步高升的新台幣，韓元實質匯率指數下滑至104.75，為2013年9月以來、逾六年半最低。去年5月韓元實質匯率指數為107.28，換言之，近一年來，韓元的實質有效率呈下跌，下跌了2.48。

台韓間的匯率指數差距擴大，出口報價競爭力為逾十年半最差。而在此波疫情創造WFH商機時，NB、顯示器逆勢成長，但因新台幣強升，反而造成韓廠相關領組件如面板，出現了相對的競爭優勢。

(時報資訊)