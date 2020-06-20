隨著中鋼(2002)本周甫開出之8月內銷盤價為連續第二個月調漲，拉動市場行情，預料下周開出7月盤價的中鴻(2014)可望跟進開高盤，並挹注第三季業績，可望同步母公司營運淡季不淡。

中鋼先前開出7月內銷盤價，已隨國際鋼價止跌反彈，穩定市場。中鴻上月底開出6月盤價也跟進止跌。中鴻6月盤價，內銷包含熱軋、冷軋及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品全面平盤，外銷盤價則依地區和產品別每公噸調漲20-30美元。隨新冠肺炎疫情趨緩，國際鋼價回穩，中鴻6月盤價回穩。鋼市第三季預期將開始轉好，下半年優於上半年之表現。

從鋼價走勢來看，近期國際原料價格飆漲以及國際鋼價走揚，中鋼本周開出之8月內銷盤價也呈現連續第二個月調漲，熱軋一般料每公噸漲900元，整體漲幅擴大至3.7%。

隨著歐美、亞洲新冠疫情趨緩，各國政府開始解除封鎖措施，各產業陸續復工帶動生產動能，預計下半年全球經濟可望從谷底復甦。

中鋼董事長翁朝棟19日於股東會後表示，目前各鋼廠陸續減產控制供給面，以及原料行情居高不下支撐鋼價，加上疫情逐步趨緩將帶動汽車、機械等鋼鐵下游產業逐步回暖，估計在6月將是鋼價停損點，中鋼在7、8月鋼價均調漲，第四季迎旺季可望帶動營運轉好。

(時報資訊)