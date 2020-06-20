三圓建設（4416）股東會於18日登場，短短28分鐘就結束，但對於董事長王光祥以子公司三圓(青島)向陸資上海龍峰集團旗下3家公司借款高達新台幣近30億元，是否有揭露？甚至年報所載三圓(青島)董監事變動的情形與大陸之企業信用信息公示有所出入，股權出售案之前後說法有諸多疑雲，加上今年第一季財報，會計師出具保留意見，導致投資大眾懷疑三圓公司的財報恐涉違法不實之嫌等事宜，遭部份股東認為王光祥董事長實有出面說清楚之必要。

根據三圓106年12月14日重訊公告，董事會決議將大陸地區子公司三圓(青島)27.5%股權出售給上海龍峰集團旗下的上海仲盛建設，隨即在該年第四季財報將三圓(青島)子公司股權的會計科目劃分為「待出售處分群組」，因此得以迴避揭露三圓(青島)的交易資訊，但依107年9月28日重訊可知，該股權出售案根本沒完成。反而今年5月14日被媒體披露，王光祥透過三圓(青島)向上海龍峰集團旗下3公司陸續借款高達近30億元，遠超過三圓登記資本總額的12億元，因此遭外界和部份股東質疑出售股權涉「假交易」之嫌，而此番子公司大幅舉債行為僅僅因會計科目的變動，是否有揭露於三圓公司的財報，外界和部份股東都認為仍有疑義? 且認為如未揭露，恐有涉財報不實之違法。

據了解，王光祥在106年11月10日至107年5月15日期間，耗資約53億元拿下大同股票約23.4萬張，持股達10.01%，成為大同的最大股東，又在107年6月5日向媒體公開表示106年陸續處分子公司三圓(青島)公司的股權，集團合計已處分中國投資60%，宣稱是「資金鮭魚返鄉」協助大同組織重組，但王光祥女兒王雅萱在109年5月19日鏡周刊專訪時提及三圓(青島)的股權根本沒賣成給上海仲盛建設或Casco公司，交易落空，遑論有款項入帳，重重打了父親王光祥的臉。

三圓又在年報記載「李焰彰、王雅麟以及王雅萱原分別擔任三圓建設(青島)開發有限公司(以下簡稱三圓建設(青島)之監察人、董事以及董事長，於 108 年 12 月 19 日經三圓建設(青島)股東臨時會決議改選董事長及董監事後已不再擔任三圓建設(青島)董監事職務…」云云，且在108年合併財報上註明因考量董監事席次，已喪失對子公司控制，故對子公司三圓(青島)的投資轉列為「關聯企業」；然而經查大陸之企業信用信息公示報告，實際上三圓(青島)的登記董監事截至今日為止，董事長仍是王亞萱、李焰彰還是監事、王雅麟還是董事，年報所載與公示間有極大出入，背後原因為何，董事長王光祥應出面釋疑。

針對前述一些外界和部份股東質疑王光祥的部分，王的女兒王雅萱之前接受鏡周刊專訪時，也提出不少澄清和説明。

(中時電子報)