常說「坐月子」不能洗頭，但婦產科醫師詹景全上節目指出，不能洗頭仍要清潔，可用酒精擦頭髮。並分享查房經驗，產婦房間飄惡臭，一看發現她的頭部都爛了，像惡瘡，只好建議她把頭髮剪到最短，並搭配抗生素治療。

詹景全在節目《醫師好辣》上分享，在月子中心查房，發現房間味道很難聞，而高級月子中心的工作人員都超能忍，但對他來說剛踏入就難以忍受，雖產婦表示，可能是因沒開空調所致，但醫師細聞後驚喊「這個味道已有惡臭，像是傷口的惡臭味」。

詹景全表示，後來便幫產婦檢查傷口，發現其實也還好，但一靠近產婦，那頭髮的味道真的讓人受不了，結果發現她整個頭都已經爛了，就是那種惡瘡什麼的，因此趕緊建議她，把頭髮理到最短，妥善清潔並搭配抗生素使用。

詹景全指出，許多人都說做月子不能洗頭，但都忽略下面還有一句「要做清潔」，可以使用酒精擦頭髮，因為酒精揮發快的特性，可以用來清潔頭髮，另外也有人會使用米酒來擦拭。

(中時電子報)