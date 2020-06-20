為提供農漁民更便利之金融服務，行政院農業委員會農業金融局責成農業金庫擔負起整合任務，自2010年6月與全體農漁會簽訂代理收付款項，建構完整的上下層金融服務系統，截至109年4月底，311家農漁會信用部，共計1167個營業據點，已累計代收約1.5億筆，金額達6133億元。

農業金融局表示，農漁會信用部長久以來僅於所屬行政區內各自營業，缺乏整合與連結，自2010年6月起開辦代收業務以來，已陸續提供國民年金保險費、水費、電費、電信費、汽機車燃料使用費、交通違規罰鍰、保險費、信用卡費及有線電視收視費等逾1100項代收服務。2020年1月至4月增加68項，較2019年同期增加31項，代收項目穩定增加，發揮農金體系服務綜效。

農業金融局指出，也為便利農漁民就近於鄰近信用部辦理統一發票兌獎，自2019年1月2日起，全國（含離島）286家農漁會信用部，共計1031個營業據點提供民眾兌獎服務，截至2020年4月底，共兌獎146萬件、兌獎金額7.4億元。

農業金融局表示，為建構完整的上下層金融服務系統 創造農業金融體系經營綜效，未來將爭取更多元的代收業務，讓民眾繳費更便捷。

(中時 )