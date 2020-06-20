台榮(1220)今日舉行股東會，由總經理陳英凱主持，會中通過每股配息0.6元，公司將先進口酒精直接賣，計劃將在年底考慮成立小型酒精實驗工廠。

台榮表示，今年國內經濟成長利多包括，美中貿易僵局轉單效應、台商回流、5G基礎建設陸續推動，將成為國內經濟成長的主要動能。不過，美中貿易協商進度、新冠疫情、非洲豬瘟擴散情形，及貨幣政策寬鬆力道等因素，將會影響到公司產品相關的食品、飲料、畜水產飼料、紙漿造紙業是否能擺脫低迷衰退的態勢。

台榮也表示，疫情導致全球經濟顯著衰退，大陸產能利用率無法快速回升，是否會發供應鏈斷鏈的危機需觀察。此外，在原物料供給方面是否會因為疫情的影響，發生減產甚至無法順利如期運送的情況，進而讓公司產品生產、存貨等方面產生變數，都需要密切留意。

台榮今年首要目標放在對國際原物料行情的掌控，希望能精準的採購原物料、有效調控生產成本。台榮指出，消費者健康意識抬頭，含糖飲料市場需求無法有效成長，未來如何因應市場果糖需求量下滑情況，將是產品銷售上的嚴峻考驗。

(時報資訊)