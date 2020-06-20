台中市議員黃健豪呼籲市長盧秀燕帶領台中市民到街頭抗議，向台電和中央表達對空汙的憤怒。（盧金足攝）

東海大學地方自治研究中心公布民調，近8成市民認同市府廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，近7成認同市府有權阻止中火重啟機組。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台電未來不排除重啟中火2、3號燃煤機組，市議員建議號召民眾走上街頭抗議，台中市長盧秀燕20日在議會答詢時表示

，民意已經展現了，拜託中央跟台電可憐中部人、可憐台中人，希望中央與台電能夠跟我們一樣，重視中部人跟台中人的健康，民眾的健康是無價的，以維護民眾健康為第一優先

、最重要的考慮。

市議員黃健豪今日上午在市政總質詢時指出，東海大學地方自治研究中心公布民調，近8成市民認同市府廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，近7成認同市府有權阻止中火重啟機組，目前中央撤回台中市府的撤銷中火機組令，議會將要提出釋憲。

盧秀燕對市議會將要提出釋憲表示「樂觀其成」，對中央把台中市撤除機組的命令撤除，基本上，中央這樣的動作並不影響市府審查中火執照的權力，希望台電、中央政府為民表率、遵守法律，如果政府自己不遵守法律，如果政府自己違法的話，那怎麼要求民眾守法？

「我懇請中央跟台電，對於台中市政府撤除兩部機組的法律，能夠確實的遵守」，她強調，中央如果不遵守，台中市府也會依法辦理，中央政府或台電若不遵守法律，同樣要面臨法律後果，不過最重要的事，民意已經展現對中火的態度

，拜託中央跟台電可憐中部人，可憐台中人。

黃健豪建議盧秀燕帶領台中市民到街頭抗議，讓台中市民的民意，向台電和中央表達對空汙的憤怒。

(中時 )