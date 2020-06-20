總統蔡英文出席 陸軍步兵訓練指揮部端午慰勉｜

總統蔡英文日前提名國民黨籍前台東縣長黃健庭出任副院長，引發爭議。今天，蔡英文前往陸軍步兵訓練指揮部，在端午前夕，慰問官兵。活動結束後，蔡英文未接受記者採訪。

(中時電子報)

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