藝人祝釩剛今年4月間在北市中山區酒吧遭北市警保安大隊盤查查獲大麻油，被依毒品罪移送台北地檢署偵查，祝坦承持有並吸食大麻油，檢方20日以自費戒癮2年的條件，給予祝釩剛緩起訴處分。

這是祝釩剛第3次持毒被逮，2007年祝釩剛因經常被媒體拍到流連夜店，經紀人決定結束祝的合約，他同時退出男團183club。同年底，他因吸食大麻，被觀察勒戒40天。

2013年農曆年期間，祝在家開趴，被鄰居檢舉噪音，警方在祝身上和屋內搜出毒品，將祝送辦。事後祝獲緩起訴，繳6萬元給公庫。

祝釩剛4月13日第3度染麻被逮，事後以5萬元交保，他向檢方表示，因母親重病，希望不要被關，如有需要，他可以接受到醫院戒癮治療。台北地檢署偵辦結果今天出爐，因祝坦承施用大麻，且距離上次被逮也以超過5年，經過醫院評估後，檢方給予緩起訴處分2年，期間須到醫院接受戒癮治療。

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(中時 )