美陸會談後，傳出將加速採購美國農產品，受此消息激勵，美股周五（19日）早盤一度暴漲近400點，但隨著新冠病毒確診病例升高，蘋果關閉部分商店，道瓊指數也迅速翻黑下挫逾300點，前述2大消息讓市場多空角力，大盤巨幅震盪近700點，終場下跌208點，再度失守26000點大關。

外媒報導，消息人士透露，美中在夏威夷會談後，大陸計畫加速美國農產品採購，以承諾美陸第一階段協議，帶動美股早盤開高一度飆漲近400點，來到26451點。

但隨著美國經濟重啟及篩檢測試增加，疫情持續升溫，包括亞利桑那、佛羅里達等多州單日確診病例創高，影響所及，蘋果也宣布關閉旗下11家門市。

市場擔憂疫情大反撲，美股漲幅也急速收歛翻黑，盤中最低殺到25759點，指數如玩大怒神、高低震盪近700點，美股三大指數收黑，僅那斯達克指數小漲。

道瓊工業指數終場下跌208點（或0.80%），收在25871點；標準普爾500指數下跌17點（或0.56%），收在3097點； 以科技股為主的那斯達克指數小漲3點（或0.03%），收在9946點；費城半導體指數下跌13點（或 0.67%），收在1966點。

五大科技巨擎漲跌互見。亞馬遜上漲0.79%；蘋果下跌0.57%；臉書上漲1.21%；Alphabet （GOOGL母公司）下跌0.66%；微軟下跌0.60%。

費半指數收低。高通、英特爾分別下跌1.23%和0.77%；美光、超微（AMD）漲幅分別為0.69%和0.35%；台積電 ADR及聯電ADR則挫跌 1.5%左右。

值得留意的是，聯準會主席鮑爾周五警告，儘管美國經濟將從衝擊中復甦，但未來仍充滿挑戰，疫情造成經濟衝擊令人感到不安，並強調對近期經濟抱持謹慎態度。

(中時電子報)