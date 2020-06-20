根據國泰金控調查結果，有逾4成5的民眾使用過外送平台，較2019年11月調查增加12.5個百分點，民眾自2019年11月以來，使用外送平台的意願與頻率皆增加。

根據外送平台業者統計，與2020年1月相比，2、3月業績成長幅度接近4成，送單量亦為去年同期的32倍。國泰金控透過國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷於2020年6月01~07日進行，成功回收共17,846份有效填答問卷的調查結果也顯示，民眾使用外送平台的意願與頻率皆明顯增加。

國泰金控表示，本次調查結果顯示，有46.6％的民眾使用過外送平台，較2019年11月調查增加12.5個百分點；7.9％民眾一周使用超過3次，亦較前次調查增加2個百分點；至於未使用過的民眾比例，則從65.9％降至53.4％。

儘管民眾使用外送平台頻率增，國泰金控指出，根據調查，有81％的民眾不會考慮從事外送員工作，但願意從事外送員工作的比重仍較2019年11月的調查增加2個百分點，17.7％民眾會將外送員作為兼職，僅1.3％民眾會考慮以外送員作為正職。

(工商 )