先前因向媒體透露向國防部的求援信而遭解職的美艦羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊上校，雖然一度有望復職，但經美海軍完成調查後，認為克勞齊的處置措施危及艦上官兵安全，於19日決定不予復職，美媒認為這已宣告他的軍旅職涯接近終結。

美媒舊金山紀事報（The San Francisco Chronicle）4月1日獨家披露克勞齊向海軍的求援信，指出羅斯福號確診人數恐已增至逾百人，呼籲高層讓船上4000名船員下船接受檢測，以免進一步惡化，不過也正因他對外洩露這封求援信，讓美國海軍部於4月2日解除克勞齊艦長一職。

當時的美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）指出，克勞齊以不安全方式求援，不僅造成不必要的混亂與恐慌，更破壞了指揮鏈結構，才決定要他暫離艦長一職。克勞齊隨後經檢測也發現確診，康復後回到與家人在聖地牙哥的住所。美「海軍時報」（Navy Times）曾於4月5日報導，克勞齊接受暫時性的工作，轉任太平洋艦隊幕僚職務。

不過，美國民間與政壇仍有聲音反對海軍的決定，更呼籲讓克勞齊復職，而莫德里更因痛批克勞齊是笨蛋，最終引咎辭職。而海軍官員4月時曾透露，海軍高層已建議讓克勞齊復職，但海軍代理部長麥佛遜（James E. McPherson）要求進一步調查，海軍軍令部長吉爾迪上將（Mike Gilday）展開後續調查行動。

吉爾迪19日表示，海軍認定克勞齊跳過指揮鏈中的重要環節，包括未遵守船上出現大流行應該採取的準則，他採取的處置措施危及艦上官兵的安全，包括取消船上部分隔離措施，讓染疫的船員與未染疫的船員混在一起。他並表示，克勞奇將被重新指派職務，且未來不具擔任指揮職的資格。

美國防部發言人在聲明中表示，國防部長艾斯培（Mark Esper）在海軍公布這項調查結果簡報時也在場，並相信海軍已徹底調查，會根據海軍調查的所發現而支持其決定。

(中時電子報)