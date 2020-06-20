建商有感讓利，愈來愈多新推案的「高價招牌」不再，買新建案不一定比較貴，根據數字科技旗下591新建案調查顯示，全台六都各行政區就有15區新建案成交行情比當地5～10年內中古大樓行情還低，台中市北區的新建案更比中古屋便宜了31%，為全台價差最大的行政區。

房地產業者分析，近年來房價修正之後平穩緩升，在建商有感讓利策略下，不少新推案價格平實、貸款成數高、付款條件輕鬆，而5～10年新大樓多屬於過去房市景氣最高峰時期的「高價產物」，但在市場流通中大多難以大幅降價，這類產品的行情反而成為當地房價天花板，因此產生愈來愈多新屋價格低於中古屋的「房價倒掛」現象，也吸引部分購屋族「買舊不如買新」。

根據591新建案以六都各行政區新建案成交價，與當地5～10年中古大樓成交均價比較，台中市北區達31%最高，桃園龍潭、新北八里、台南善化均超過二成，新北新店、台中大里亦超過一成。

台中市北區新建案平均成交價約每坪26.1萬元，較當地5～10年新大樓房價每坪37.7萬元，低了31%，主要因為北區區內為早期發展區域，有中友百貨、一中商圈等生活機能，對房價有一定支撐性，而新建案如「皇普莊園」等多為大型推案，量體價格能有一定讓利空間。

此外，包括北台灣的桃園龍潭、新北八里新案1字頭的成交價，與2字頭以上中古屋均價，也有二成以上的價差，龍潭區大樓建案集中在市區，生活機能好，為吸引當地年輕人購屋，大樓主推小坪數產品，平均單價約每坪16.2萬元，總價在500萬上下就能入手。

八里區也是雙北市少見的成交價1字頭地區，近期新案量體都不小，基地上有上千坪水準，同時也規劃首購型產品，吸引當地年輕購屋族。

(工商 )