娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！伊能靜加入熟女團選秀節目卻被評審接連指不夠投入、表現太突出，對此她暴哭表示覺得很委屈；傅天穎和陳子強離了7年再掀恩怨，不僅控訴贍養費問題，更隔空怒嗆「做人不要太過分」；賈靜雯與前夫孫志浩女兒梧桐妹15歲生日，賈靜雯除了罕見曬出母女倆的正面合照，更在IG感性寫道：「上天給我第一個大寶貝天使」；大陸女星金莎2005鬆口在公司建議下做過微整，不過也再三強調沒動過刀，只做過正骨手術。中時電子報娛樂為您追下去。

51歲伊能靜挑戰自我，加入熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》，在節目釋出的最新片段中，伊能靜帶領女星王麗坤、王智演唱《推開世界的門》，不過伊能靜卻被評審接連指不夠投入、表現太突出，對此，伊能靜也難過暴哭：「我覺得很委屈」。

傅天穎和陳子強當年離婚，一度鬧得十分難看，未料過了7年，她又再掀兩人恩怨，控訴贍養費問題，隔空怒嗆「做人不要太過分」，對此陳子強僅表示「無聊」，不願多做回應。

賈靜雯與前夫孫志浩育有女兒梧桐妹（Angel），今天正逢她15歲生日，賈靜雯除了罕見曬出母女倆的正面合照，更在IG感性寫道：「上天給我第一個大寶貝天使」之外，字句間難掩激動情緒。

37歲大陸女星金莎上實境秀《乘風破浪的姐姐》，力拚和一群女星組團再次出道，她接受陸媒訪問，鬆口過去在公司建議下做過微整，打了瘦臉針，結果導致臉皮笑肉不笑，幾乎僵了，讓她好後悔，她也澄清絕沒動過刀，只做過正骨手術。

(中時電子報)