新冠病毒肆虐，美國周五在多個州出現不尋常的單日病例增幅。美聯準會(Fed)兩名官員在周五表示，由於疫情擴散，對任何經濟快速復甦感到越來越悲觀，並警告疫情如果不控制住，失業率將再度飆升。

本周初公布的美國五月就業和零售業銷售出現令人振奮數據，市場皆以「優於預期」來解讀，曾讓美股全面上揚，當時即有聯準會官員指出實情的不樂觀。昨日聯準會官員再度反擊經濟復甦的觀點，警告勿倉促重啟經濟，將導致更多失業。

目前加州、北卡州和一些城市已經在周四要求民眾強制戴上口罩，有六個州創下日增病例新紀錄。

波士頓聯準會主席羅森格林(Rosengren)表示，缺乏遏制措施，將導致更長的商業關閉，消費和投資進一步衰減，導致失業率升高。明尼蘇達州聯準會主席卡什卡林(Kashkari)指出，如果真出現第二波疫情，預估失業率還會再上升。

另美聯準會副主席夸爾斯(Quarles)周五表示，此波新冠疫情的流行將促使聯準會對年度壓力測試進行調整，華爾街銀行應對股息受到的影響預先做準備。美聯準會預計在下周6月26日公布對大型銀行壓力測試的結果，壓力測試是協助美聯準會確認對大型銀行的資本要求，對銀行的確定股息至為重要。

夸爾斯表示，儘管聯準會沒有時間進行完整和更新的壓力測試，但確實會放大現有方案的一些關鍵部分。

(時報資訊)