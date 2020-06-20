美股昨晚開高走低，消息面包括美國多處單日確診數刷出單日新高、蘋果宣布關閉美國11家門市的消息，促使美股迅速消弭漲幅。終場僅那指小幅收漲，道瓊下滑208點。安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，台股自8500點反彈後、波段漲幅達35%，居高獲利了結心態必然濃厚，因此只要在總經穩健復甦、與二次疫情可控前提下，拉回皆可視為佈局買點。在看好族群上，mini LED、iPhone、高價IC可望持續成為盤面焦點，5G基地台佈建與發展持續為中長期焦點，然短期需審慎防範中美貿易條例帶來政治風險以及二次疫情的反撲。

近期台股雖受二度疫情疑慮引發市場擔憂，然豐沛資金在指數急跌後再度走揚。展望後市，二次疫情發展與總經復甦數據為首要觀察指標。在二次疫情上考量全球對疫情已有一定了解且防疫概念亦有提升，需密切關注、但無須恐慌。

在技術面，鍾安綾表示，台股維持盤整格局，盤面類股輪動，並沿10日線緩步向上小漲。台股在6月11日收高檔帶量長黑K後，隔天跳空開低走高收紅K，近一週走勢呈現區間震盪、來回補缺口。短線上月線有支撐。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，台股受消息面影響居多，加上資金面帶動台股持續高檔整理，不過，若往前一季評估，有多家科技廠商認為第三季訂單能見度尚未明朗，應持續觀察下半年經濟變化；過去傳統訂單的淡旺季分別是上、下半年為3比7，但今年因第二季淡季不淡下，整年可能轉為4比6甚至為5比5的預估狀況，不妨持續留意。

此外，受惠於疫情影響下遠距離上班、網路上課等需求帶動，第二季電腦PC/NB大廠有一批急單效應，造成上半年營收相對去年同期大好，下半年度是否如此，仍待觀察；此外，上半年受制於疫情影響，多數消費性電子類股表現不佳，例如智慧型手機、5G新機等延後，預估這部分被壓抑的需求下半年將持續開出，有機會逐漸回溫。

(時報資訊)