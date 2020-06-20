台鐵2103次區間車20日上午撞死1路人。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

台鐵由新竹開住嘉義的2103次區間車，上午7時許行經彰化路段平交道時，撞上一名路人，路人當場死亡，台鐵西部幹線以西線單線行車，10時4分恢復正常通行，由於當時為上班尖峰時段，約8850名旅客延誤，而鐵路警察初步研判，死者日前才檢查出腦部腫瘤，疑似心情不佳自殺。

台鐵局表示，2103次區間車上午7時7分行經彰化大肚溪南號誌站至彰化站之間的泰和路平交道時，在東正線撞上一名侵入路線的路人，路人當場死亡，列車上約有200名旅客，由台鐵安排2113次區間車站間接駁，並於10時4分恢復正常通行，共計影響29列次640分、旅客約8850人。

警方調查，死者住家距離約500公尺，列車駛近時發現他坐在軌道中間，列車剎車不及撞上，家屬稱死者於這禮拜才到醫院檢查，發現腦部有腫瘤，因而情緒不佳，警方初判為自殺，家屬目前暫無意見。

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(中時 )