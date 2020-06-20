「港版國安法」通過在即，香港抗爭再起，銅鑼灣書店老闆林榮基今天出席一場香港抗爭展覽時表示，「光復香港」不一定是地理位置上的香港，世界這麼大，有沒有可能在別的地方重建香港。台灣雖然有其不穩定性，但目前看起來是最適合的地方。

「穿石／香港騷動年代」今天開展，林榮基致詞表示，「光復香港」不一定是地理位置上的香港，有沒有可能我們在別的地方重建香港？共產黨明顯要把香港收回去，香港要反抗的話會付出相當大的代價，我們也看到年輕人受到傷害、被消失。世界這麼大，我們是不是可以把想法放大，在另外一個地方重建香港？

林榮基說，希特勒屠殺了6百萬猶太人，後來離開德國的猶太人重建了以色列這個國家，這是很好的歷史經驗，對香港人非常大的啟示。如果往這個角度去想，「光復香港」是非常有可能的。

媒體詢問台灣會否是最適合「光復香港」的地方？林榮基認為，目前看起來是，但是台灣也存在不穩定性，不光是中國大陸壓迫台灣的不穩定，台灣這塊土地上本身也存在身份認同問題存在，就像有些人認為自己是台灣人也是中國人，他們的想法很有可能就是為自己的「國家」服務。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，陸委會雖然提出了港人救援方案，但是目前方案都還沒有明確法律授權，港人如果來台尋求庇護不知道相關程序是什麼，相關審查執行也應該要建立民間參與機制。

施逸翔強調，可以肯定政府端出港人救援方案，但也要提醒政府不要唬弄大家，要有明確法律授權，符合港人尋求庇護的機制，才是真正撐香港的方式。

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(中時 )