總統府擬提名前台東縣長黃健庭任監察院副院長消息曝光，引起朝野議論，黃昨說若得不到國民黨的祝福，將退出提名，但隨即遭國民黨打臉，指個人決定無關祝福。對此，國民黨革實院長羅智強支持黃健庭出任監察院副院長，期待他做得到超越黨派獨立行使職權，但請黃先承諾調查「1450」等5件案子。

羅智強昨在臉書表達支持黃健庭出任監察院副院長，但希望黃健庭能承諾上任後，要調查4年來承辦政府標案達8000多萬的「幫推」與「投石」公司，是否受到蔡英文愛將、大文膽林錦昌的「幕後藏鏡」影響，有無不法違失，以及調查高鐵主管機關的交通部，不在父親節、母親節、端午節、中秋節、年節推出滿500優惠高鐵方案，卻選擇在罷韓時候推出，算不算走路工？

同時要調查法務部的30元賄選標準，人人皆得遵守，但遇到罷韓團體送禮超過120元，法務部卻可以說，這不是絕對標準。是否涉及不法違失，當受彈劾？另外，監察院長被提名人陳菊，繋屬監察院的諸多調查案，黃準副院長，也不會高高舉起、輕輕放下，當作償還蔡英文提名的人情？以及隱藏在眾多政府標案裡養的1450網軍，也要查個水落石出。

羅智強高呼，「如果做不到，我不知道你去當這個副院長有任何意義？」如果蔡英文找黃健庭出任監察院副院長，只是要妝點她的超黨派，當作花瓶擺設，那就大可不必，也糟蹋了黃健庭。

羅智強說，因此，黃健庭該不該接受蔡英文提名當監察院副院長，關鍵從來不在有沒有得到國民黨的祝福，關鍵是黃健庭有沒有在一黨獨大的此時當下，有擔當政府風紀的守門人的決心決志，能否不畏權勢，痛打民進黨執政後，諸多濫權霸道的大老虎們。

(中時 )