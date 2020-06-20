儘管NBA在復賽計畫當中規定，各隊必須要等美國時間7月9日才可開始團隊訓練，可是全力爭冠的湖人似乎已經偷跑了，因為最近在洛杉磯謠傳，湖人已經躲在某個富豪別墅當中，甚至那裡擁有復刻版的史坦普中心提供全體球員進行訓練！

率先爆料的球員是，最近跟「小皇帝」詹姆斯走得很近的七六人後衛班西蒙斯，「整個洛杉磯都傳遍了，但我沒有親眼見過，好像NBA也沒有人討論這個話題，我都聽過很多種版本謠言了，否則你以為球員到奧蘭多復賽都會身材變形嗎？」

鵜鶘後衛雷迪克強調自己聽過類似謠言，卻在社群媒體上面找不到任何證據，不過雷迪克很清楚謠言當中所謂的「富豪」，就住在洛杉磯的貝沙灣區，當地跟比佛利山莊、霍姆比山並稱洛杉磯的「白金三角」，都是當地知名的富豪住宅區。

「我知道那位富豪在自家後院，興建了一座復刻版的史坦普中心，其中包含全尺寸籃球場、球員休息室、重量訓練室、三溫暖室等球館設施，可說應有盡有，」雷迪克說，「我以前也去過那裡訓練，所以我猜湖人全隊肯定都躲在那裡練球。」

(中時 )