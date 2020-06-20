移民署國境事務大隊，19日破獲協助大陸民眾偷渡歐美國家的跨境人蛇集團，查獲6名幕後主嫌及幹部，不法獲利約2000萬元，訊後依違反護照條例及刑法偽造文書罪嫌移送法辦。

移民署表示，去年5月接獲加拿大政府情資，指有國人在大陸地區以交換登機證，及提供變造中華民國護照等方式，掩護大陸人蛇偷渡前往歐美國家。國境事務大隊獲報後展開偵辦，發現有宮廟背景的蘇姓及張姓主嫌，利用手機聊天軟體吸收家將陣頭人員，以「出國2天賺2萬」代價揪團至大陸，再將護照以5000元賣給人蛇集團，經變造後供偷渡客使用，涉案台籍共犯超過30人。

據調查，該集團成員已多次到廈門、深圳、武漢、雲南、南京及北京等機場掩護偷渡行動，目前已知有十幾個偷渡成功案例，如果以偷渡客每人5萬美金的行情價來算，該人蛇集團獲利上看2000萬。

經過近1年明查暗訪，國境事務大隊掌握確切事證後，報請桃園地檢署指揮偵辦，並會同桃園市、嘉義縣警方，同步拘提逮捕6名幕後主嫌及幹部到案。

官員表示，台灣護照享有全球100多國落地簽與免簽待遇，深受國際人蛇集團青睞，黑市價格更是居高不下，不過民眾貪圖小利買賣護照，不但觸犯法律，也直接影響台灣護照在國際上的公信力。

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(中時電子報)