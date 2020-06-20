有「夏夜璀璨花火」美譽的「穗花棋盤腳」今年夏天在宜蘭各地陸續綻放，宜蘭縣政府為鼓勵夏季旅遊能留宿宜蘭，增加在地消費，振興疫情趨緩後的觀光景氣，推出「穗在宜蘭．夜賞煙花」創新夜間生態旅遊補助活動，前1000名可獲補助250元。

宜蘭縣政府積極推動夜間觀光活動，此次推出的夜賞煙花生態遊程主角為又名「水茄苳」的穗花棋盤腳，為台灣原生種，曾因人為過度開發導致數量大幅減少，並被列為易受傷害等級的保育類水生植物。

宜蘭縣政府此次推出的「穗在宜蘭．夜賞煙花」活動有兩種不同的行程，原價349元的「夜賞煙花導覽遊程」，經補助250元後每人只要99元﹔另一種「夜賞煙花+農遊體驗遊程」原價649元，經補助後每人399元，補助名額只有1000名，有興趣的朋友可洽宜蘭縣休閒農業發展協會（03-9354521），或尚海旅遊官網或點選連結報名參加。

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(中時電子報)