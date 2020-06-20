入夏後天天悶熱得不得了，讓人只想躲在冷氣房裡，沒想到起司蛋糕也想待在冰箱裡，利用冰箱冷藏條件變化，同一款起司蛋糕就可以品嘗到3種口感變化。

一家傳承紐約百年老店私房經典配方的起司蛋糕品牌ChizUP!，標榜以繁複水蒸烘焙呈現最純粹的原味及道地美式濃郁口感，他們家的蛋糕若是放冷藏，就是一般的起司蛋糕，冷凍冰存後，口感會接近冰涼雪糕，若是冷凍取出後再放到冷藏室半小時，吃起來就像冰淇淋般絲滑香濃。

花生惹起司起司蛋糕。（圖／ChizUP!提供）

最近還研發出幾款新口味蛋糕，特別要推薦「花生惹起司起司蛋糕」，使用屏東潮州50年老店「金弘麻油花生行」生產的職人花生醬，以雲嘉平原新鮮採收之特級大顆花生，柴火焙炒後二道脫皮整顆直接研磨成醬，口感更細緻，不添加一滴油、糖及任何調味，完整保留花生醇厚紮實的香氣。與濃郁綿滑的起司酥脆的巧克力餅乾底合體之後，三重交織出絕妙豐富口感，好吃爆表讓人難忘。

濃情重巧克力起司蛋糕。（圖／ChizUP!提供）

「濃情重巧克力起司蛋糕」奢侈選用被美食家喻為「一生至少要嘗一次」的165年悠久歷史CACAOBARRY的醇品坦尚尼亞稀有款75%可可豆（Origine rare Tanzanie 75%），帶有柔緻果香及木香奶油風味，拌入頂級乳酪質地細膩，入口餘韻濃厚綿長，即使資深巧克力迷也會為之驚豔。

極濃抹茶舞起司蛋糕。（圖／ChizUP!提供）

「極濃抹茶舞起司蛋糕」使用擁有300年歷史的宇治丸久小山園6000目以上抹茶，色澤翠綠口感香醇，更在日本連年獲「全國茶品評會」、「農林水產大臣賞」最高殊榮，微苦返甘的尾韻混合起司的濃郁奶香，再搭配酥脆巧克力餅乾底，給予舌尖最極致的美味感受。

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(中時電子報)