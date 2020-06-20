將在7月15日推出，備受矚目且備受爭議的振興三倍券官方網站在今天正式上路，網站中詳盡記載未來三倍券領取的四種方式，以及相關使用通路、優惠合作商家通通都出爐。

網站中更是列出多個常見問答，例如「為什麼不直接發現金兩千元？」這個大家都很好奇的問題，網站表示「發現金未必完全用在刺激消費，若發兩千元振興券，效益就只有兩千元；三倍券讓民眾出一千、政府出兩千，合力發揮三千元的消費效果，還能夠帶動業者繼續加碼，創造更大的消費效益」；而對於找零問題，則以「三倍券規定不得找零，消費者不能強迫店家找零；三倍券就是要刺激消費，希望民眾買超過面額，也鼓勵小店家、商圈跟攤販，推出更多兩百元、五百元優惠組合，活絡消費市場」回應。

目前振興三倍券共有四種通路可供領取，分別是「紙本券」、「信用卡」、「電子票證」、「行動支付」；且已有多家業者推出優惠方案，有興趣的民眾可以登入網站查看。

(中時電子報)