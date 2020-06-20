今年鹿港慶端陽，不僅白天熱鬧，還要再度照亮夜空，彰化縣政府今年規畫四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處點亮端午佳節應景燈飾，營造璀璨燈景藝術，19日夜間初綻光華，教人驚艷。

彰化縣長王惠美表示，鹿港慶端陽延續40年，已成全國十大傳統節慶，今年籌畫階段因疫情嚴峻一度要停辦，隨疫情趨緩、解封，這次端午節要端出精彩節目和活動，從白天熱鬧到晚上，吸引民眾一起來鹿港小鎮體驗民俗風情。

彰化縣城觀處長田飛鵬表示，今年端午節要照亮鹿港夜空，一路從鹿港天后宮點亮到文武廟。文武廟的兩個龍頭延伸至天后宮，呈現出「雙龍擺尾、雲騰萬里」的氣勢！

鹿港鎮中山路展出6條同舟共濟、並肩前行的龍舟、彩虹天燈、水果心樂園、奇幻大道及傘亮星河，點亮整條中山路，每路段都創造驚喜。親民路以「萬象更新廊」象徵自由心靈的水母，遨遊在彩虹繽紛的光廊下，隨著水母歡樂的節拍，吉祥明燈將冉冉升起。

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(中時電子報)