喵～我的貓系女友！

你是狗派還是貓派？你喜歡可愛親人的狗狗還是更愛傲嬌高貴的貓貓？近來喵星人的受歡迎程度急起直追汪星人，貓咪總是被說難伺候、不隨便示愛主人，也通通無法讓人打退堂鼓。

最近更是掀起一波「動物伴侶」稱號，犬系男友、虎系女友等，看動物性格決定另一半屬於哪一派，其中「貓系女友」更是受到高度討論，在外頭和貓一樣的傲嬌、冰冷，私下卻又會撒嬌、裝可愛討你喜歡，你也有這樣讓人心癢癢的貓系女友嗎？今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查10個「貓女友」特色，每一名10分，來看看滿分100你女友可以拿幾分！

10-高冷自尊心強

貓咪是很獨立、驕傲的動物，擁有貓系女友也要懂得她有不容侵犯的自尊心，她可以事事配合、個性隨性大方，但絕對不能踩到她的底線，不要和她硬碰硬，她喜歡的會積極去爭取、會散發光芒，你溫柔以待她能被你融化。

9-反差萌魅力無窮

人前小萌貓、人後小野貓；人前冷酷孤僻，在你面前那可是乖順聽話，你家女友也是如此嗎？貓比狗還認生，初認識時可能安靜默默觀察，熟了、交往後把你視為自己人，撒嬌、命令當小朋友通通都來，這高反差能不萌嘛！

8-最愛窩著慵懶耍廢

轉頭看看自家的貓，是不是微微瞇著眼、蜷縮在一角準備進入夢鄉，再看看一旁的女友，相似度百分百啊！多數時候貓咪們喜歡窩著淡看一切，女友也是一樣，站著坐著都沒有躺著舒服，一個悠閒午後躺在沙發上，懶懶地看電視、滑手機，耍廢mode on～

7-任性自由討厭束縛

人家都說養狗像是多了一個家人、養貓就像是多了一個室友，你無法完全擁有牠，牠是一個獨立的個體，貓系女友也是一樣，喜歡自由自在，不能夠把她「管牢牢」，想要做什麼就做什麼，她也不會束縛你，放你自由飛吧！

6-個性獨立不依賴

﻿不走需要人寵、人前人後照顧的風格，貓系女友不來天天熱線、隨時報備這一套，她們個性獨立不依賴，尊重你有自己的生活圈，她也有自己的生活要過，不強迫參與尷尬或是不感興趣的聚會，你可以和哥們打球、運動，她可以自己消磨時光後再和你一同晚餐，分享一天的時光，相愛卻不限制是她的溫柔。

5-反覆無常內心難捉摸

傻萌的狗狗可以聽主人一個口令一個動作，撒嬌時還蹭蹭你的腳，但喵星人可沒這麼好搞定，你希望牠來身邊坐，牠卻只是湊過去聞聞，女友們也是一樣，時而開心、時而冷酷；一下子想你抱抱她，一下子卻又把你推開，這反覆的心全靠你仔細觀察。

4-傲嬌心口不一

貓系女友最受歡迎的個性就屬「傲嬌」，對男友裝作很厲害，但其實就是想要對方哄哄她；時常說出來的話和心裡想的不一樣，但其實就是希望對方懂她，給予她被需要的感覺，外冷內熱、口是心非的態度轉變，不論是誰都抵擋不了～

3-妖嬈多姿性感多變

貓咪不是你喊了牠就來，你摸了牠就覺得舒服自在，貓系女友更是如此，眼神態度的高冷、性感，像是傲視一切的御姊範兒，但就是能征服了男友、讓對方乖乖就範，偶爾的撩撥、偶爾欲擒故縱、偶爾小露性感讓人看的心癢癢，多變性感的她會讓人更加愛上。

2-注重隱私保持神秘感

貓咪不黏人，貓系女友也不愛黏TT的戀愛，她們很獨立，可以自己規劃自己的生活，不需要男友噓寒問暖、無微不至的照顧，而且她們擁有自己的世界和空間，很注重隱私，你時常摸不透她在想什麼，像蒙了一層神秘面紗，卻又很吸引你，而在你真的了解後會發現，她們其實什麼也沒想，是有很純粹、很真的性格。

1-佔有慾強愛吃醋

你以為你家的貓對你不理睬，隨便你摸摸誰、抓抓誰都可以嗎？你錯了，貓咪其實佔有慾很強，對食物、環境都會高度圈地，不給人侵犯，而貓系女友的特徵同樣如此，對另一半佔有慾強，一發現你看妹、和其他女生有親密互動，不是在背後偷掐你，肯定就是默默想把你碎屍萬段，鍵盤、主機板、洗衣板跪不完啊！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年06月21日至2020年06月19日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『貓系女友個特點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)