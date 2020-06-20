總統府原預計昨天下午公布監察院正副院長與監委名單，但前台東縣長黃健庭擬出任副院長遭綠營撻伐後，府記者會臨時踩剎車。國民黨副祕書長李彥秀今天表示，從刻意的提名，到後續運作都是蔡英文一手設計，不但白白消費黃健庭，更讓國民黨陷入分化的危機。

李彥秀在臉書表示，前台東縣長黃健庭的監察院副院長提名引發軒然大波，民進黨群起攻之，迫使蔡英文總統暫緩提名，國民黨內意見不一，令她憂心難過。

李彥秀表示，回歸事實，黃健庭的提名確實「沒有照會過」國民黨，絕對不是政黨合作好的起手式。黃健庭接受提名，自然是他個人的決定，沒有國民黨是否給予祝福的問題。

李彥秀批評，民進黨內部反彈後，蔡英文想的不是協助黃健庭與黨內溝通，而是直接暫緩提名，甚至由民進黨團總召柯建銘協助借用場地召開記者會，企圖將球再丟回國民黨，要求國民黨給祝福，更是「時空錯置」。

李彥秀指出，蔡英文先是算計藉由提名黃健庭，掩護爭議更大的準監察院長陳菊。引起民進黨內反彈後，又再次利用黃健庭召開記者會，將民進黨內部矛盾外部化。今天的自由時報，甚至訪問民進黨立委，凸顯只有一位民進黨立委支持黃健庭提名案，繼續消費黃縣長。

李彥秀說，黃健庭過去在立委、縣長任內的表現，有目共睹，甚至被視為2022國民黨內縣市首長選舉的少數活棋。國民黨主席江啟臣就任後，也曾經數度詢問是否有意願協助黨務，如今卻因為監察院副院長的提名的平白消耗，令人憂心難過，更為黃健庭感到可惜。

李彥秀說，國民黨正值多事之秋，改革更是舉步維艱。面對民進黨的操作，國民黨更要謹慎面對，更要堅守標準一致的人事案審查原則，不應該被民進黨的操作轉移焦點，甚至分化得來不易的團結。

(中時 )