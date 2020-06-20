關於前台東縣長黃健庭接任監察院副院長人事案，引起藍綠兩黨反彈，對此，新北市長侯友宜今（20日）上午表示，外面有不一樣的聲音，對於黃健庭的選擇都表示尊重。

媒體進一步追問，黃健庭人事案藍綠雙方都不討好，侯友宜則強調，黃健庭有智慧的判斷，都予以尊重。

(中時 )