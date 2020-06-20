台榮(1220)總經理陳英凱表示，投入生產酒精的目標不變，酒精生產設廠地點將選擇在雲林的虎尾廠廠區，若是此一計劃成真，公司產品項目將由生產飼料、玉米澱粉及高果糖漿再向前跨大步。他說，酒精原料在產業的實際應用很廣泛，除了防疫消毒外，包括製酒、醫療、製藥、電子等也有強烈的需求，在台榮的雲林虎尾廠廠區仍有設廠用地的支應可能下，評估在當地開發酒精的生產。

台榮在雲林的虎尾廠廠區目前以生產玉米澱粉及高果糖糖漿；高雄的路竹廠區生產包括供應禽畜及水產的飼料。

台榮今年在飼料事業方面，將漸改善產品組合，在手客戶將汰弱換強，並逐步汰換舊有生產設備。在食品事業方面，確實執行FSSC22000作業，並將伺機介入澱粉加工產品市場，增加產品項目，以利降低成本及增加營業額。台榮今年飼料銷售目標為6萬公噸、果糖5.18萬公噸、澱粉3萬公噸、澱粉副產品2.4萬噸。

去年台榮的營收24.42億元，在該公司三大事業群中，營收比重分別為:玉米澱粉占23.87%、果糖占33.25%，而比重最高的仍為飼料的43.27%。陳英凱指出，目前國際玉米價格走低，相對有利於原物料成本的降低。

(時報資訊)