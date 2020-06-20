（高雄海洋局與高雄大遠百合作，舉辦「夏日海味美食採購季」，圖為消費者選購產品畫面。圖／高雄海洋局提供）

高雄海洋局20日表示，今年因為疫情關係，影響水產品外銷市場，海洋局除了積極協助業者拓展國內宅配、電商市場，隨著防疫規範鬆綁，今年度首場展售活動，特別與高雄大遠百合作，舉辦「夏日海味美食採購季」，拓展高雄的水產和海味。

高雄海洋局代理局長黃登福20日指出，今年農曆年後，因為新冠肺炎（COVID-19）的疫情衝?，高雄的水產品外銷市場，嚴重受到影響，高雄海洋局積極協助業者，拓展國內宅配、電商市場。

他說，隨著防疫規範鬆綁，為了維護漁民生計，協助拓展水產品和海味，今年度首場展售活動，特別與高雄大遠百合作，舉辦「夏日海味美食採購季」，在大遠百現場展售過去外銷規格的鮪魚產品，讓在地消費者也能輕鬆選購。

高雄海洋局指出，「夏日海味美食採購季」展出時間到7月1日，民眾可趁端午連續假期，前往大遠百賣場，以產地價格，採買最優質、最有特色的高雄海味水產品。

海洋局說，「夏日海味美食採購季」邀請高雄在地優質水產品廠商魚之達人、宏裕行、鮪軒、魚有王、台潮魚集與政澄等6家業者，現場展售包括有鮪魚松?肉、石斑魚排、鮪魚蛋捲、鱸魚一夜干等新鮮多元的漁產品。

(工商 )