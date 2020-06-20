今年金融圈最受矚目的改選之役彰銀改選在19日落幕，這場公民改選之爭，也成為金融圈昨（19日）熱議的話題，然而比起檯面上的台新金全拿獨董席次，檯面下反而最受矚目的則是彰銀接下來何時真正「金金分離」，這個金金分離有二個層次，一是股權上的實質關係透過釋股「脫勾」，另一則是在釋股之後，在彰銀董事會上，台新金所派駐的獨立董事或自然人董事真正能作到客觀中立，而不是淪為台新金的打手。

【台新金應仿兆豐金模式 搭配信託釋股彰銀】

首先，台新金何時對彰銀啟動釋股，不僅成為外界矚目焦點，也是外界認為是對彰銀最起碼的「金金分離」。一位長期觀察台新金與彰銀問題的金融圈人士即指出，當年政府推二次金改想推兆豐金併台企銀，兆豐金也為此持股台企銀13％，但之後由於合併政策轉型，因此兆豐金費了好幾年的工夫向金管會提出釋股計畫，甚至還因為沒有限期處份完而遭金管會懲處、海外據點設置還有一度遭禁，最後是終於透過先持股信託、再慢慢賣股的方式，一步步把台企銀的股權全數出清。

但反過頭來看，台新金持股彰銀的問題，同樣也面臨法規的要求，未滿25％、又未能完成合併，就應該釋股，卻拖了10多年未見懲處，這期間也不見金管會出來要求台新金限期處份持股，一直到新任主委黃天牧上任，銀行局新局長莊琇媛針對保德信問題明示台新金必須好好檢視持股彰銀對台新金資本適足率的影響，才讓金融圈感到金管會終於願意出來「面對問題」。

台新金經過彰銀歷年的配股配息，據了解，現在每股的成本價甚至已低於每股16元，倘若以現在每股20元的價位賣出，光是台新金自身持股，不計外圍友人如台灣石化董事長吳澄清的持股，就已有450億現金可拿，若以每股4元的價差來算，更是有超過百億可以入列台新金的帳上獲利；倘若台新金仍不滿用現價賣出，就有金融圈人士提議，前有兆豐金模式可借鏡，台新金若特別介意價差，至少可作到搭配信託再釋股。

【財部4種沙盤推演策略 算準台新金會灌票獨董】

而此次彰銀的改選，從台新金集中火力灌票獨董即可看出，台新金之所以集中火力灌票獨董，所著眼的原因就只有一個：「因為要釋股退場，倘若釋股的話，法人董事就會被解任，留著也沒有價值。」至於表面上看起來的包括獨立董事的審計委員會、薪酬委員會的召集權力，反而不重要，因為一旦獨董意見與多數董事相左，最後仍要經由全體董事會同意，這點台新金也非常清楚，所以為了不致因釋股遭法人董事被解任，台新金寧可把票灌給獨董，甚至連堅定的盟友吳澄清，都把票投給台新推派的自然人董事陳淮舟，已打算「集體大撤退」。

而財政部為首的公股陣營，其實也盤算到這一招。據公股陣營人士指出，其實在改選前夕，主要有4種沙盤推演的版本，以及三種不同的改選結果，其中最差的情況之下，是在獨董、普董方面對於台新金的策略沒有掌握，結果僅拿到4席，到時可是連經營權都沒有，所以相對於已猜到台新金會對獨董放手一搏，公股決定另走他路，全面固守法人董事席次。

一位金融圈人士即分析，過去幾次官股的大勝利其中有個關鍵原因，在於台新金因為仍有過半席次、經營權的期待，因此在配票策略上會同時「兼顧」法人董事與獨立董事，且重押一般董事，也因此，去年龍巖退場，泛公股銀行也總動員去買下龍巖的持股，就是為了維持雙方在股權結構仍勢均力敵，而不只公股買、台新金也出面承接一部分。

但因為今年台新金要退場，情勢大有轉變，公股亦有考慮到。財部在委託書徵求戰拿下三分之二的多數，徵求結果亮眼，但在配票上，仍相當顧慮台新金集中火力配票獨董的可能性，據了解，到了最後進入公股決選的4種沙盤推演版本，在普董與獨董的搭配上，主要有3+3、3+2、4+1、5+0，其中5+0是最極端的情況，但從最後亮票結果，財部對三位提名獨董僅配置3％，甚至更低，跟台新金最低的獨董當選持股比重都有接近11％的水準看來，財部最後不僅選擇了5+0的極端版本，且以台新金如此集中灌票獨董情況來看，而且倘若公股硬是要和台新金對拚一席獨立董事，甚至一般董事這裡反而會有多掉一席的風險。

財政部之所以也將全面放棄獨董納入策略，是因為一來財政部並未要退場，會永續經營彰銀，因此保住過半經營權，才是重點，二來則是財部也知道，即時台新金全拿獨董席次，倘若法董和獨董意見相左，最後仍以全體董事會的決議才算數，從配票的結果，即可看出財部的邏輯。

至於未來會否有併購案在彰銀登場？事實上，在國民黨政府執政時期，就曾有以公股金控併彰銀之議，包括合庫金、兆豐金都曾被點名過，也評估過，但當時都因為對資本適足率折損太大，加上分行家數太多，因此後來均作罷，如今數位金融當頭，分行過多更是累贅，彰銀問題未來只能透過台新金釋股來解決，倘若台新金全拿獨董席次，其中有一部分的盤算也是希望能「防堵」不願意看到的併購案，那麼此時的三席獨董，可說「無用武之地」，因為不可能發生。而另一方面，倘若台新金想推公股所不願意看到的併購案，即使三席獨董一起出動，最後仍會被公股的過半法人董事所防堵。

【獨董行使之權應保持中立 否則會被訴背信】

另一?一般外界所未注意到，但卻容易形成「另類」的「金金未分離」問題，就在於獨董的行使職權，這點看得懂「門道」的金融圈，包括金管會都在觀望、注意未來彰銀獨董行使職權的中立性。

例如，在昨日改選落幕之後，傍晚台新金即大陣仗開記者會說彰銀的常董會選舉違法，好在彰銀一開始就有提防，特別先打電話給金管會問清楚法令規定，否則的話又招致外界誤解；然而，改選才剛結束，台新金就開始有動作，發動所推薦的一名獨董開火，還得勞駕金管會出面作證結果是「虛驚一場」，此事發生之後，也讓金融圈好奇未來這類小動作是否將不斷發生，特別是法規都未釐清之前就冒然開火的情況是否會層出不窮。

上述的例子不會對彰銀日常的營運構成嚴重的干擾，只是讓其所推出的獨董代表，在行事上是否作到公正客觀，更會被突顯及被外界檢視，一位金融人士即指出，獨董既然被要求須超然公正，那麼一旦未遵守該原則，則小股東可提出背信之訴。一位金融圈高層即直言，未來在彰銀，包括台新金推薦的三位獨立董事，以及另一位以專業人士身分當選的一般董事陳淮舟，依法均須本於彰銀的全體股東利益最大化立場行使職權，特別是獨立董事，不得干預彰銀的日常經營管理，更不能有不利於公司發展的杯葛行動，否則將有背信之虞，而未來到底彰銀的「金金分離」能落實到什麼程度，金融圈正一致矚目。

(工商 )