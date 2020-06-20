演出《楚喬傳》爆紅的邢昭林、梁潔主演《你是我的命中注定》，是兩人繼古裝劇《雙世寵妃》後，再次同框演出情侶檔，梁潔透露，會演出是因為邢昭林對導演推薦她，不過她一開始收到劇本時是拒絕，「我怕角色會被自己搞砸！」她承認當初自己提了很多苛刻的演出要求，但都被導演直接拒絕，自爆邢昭林還對導演說，「只要在拍攝現場準備一些小吃，到時候梁潔一定是超水準發揮！」

交情好的兩人私下常互虧，但邢昭林虧梁潔的多，讓梁潔忍不住說，「我本性善良，太好欺負了。」不過邢昭林卻請工作人員把梁潔欺負她的畫面都調出來，直說梁潔天天欺負他，「只有這位女演員拍戲的時候敢欺負我！」

邢昭林在《你是我的命中注定》糾結在女友安娜（傅菁飾）與陳嘉欣（梁潔飾）之間，無法正視自己的情感，好不容易對傅菁說出分手二字，卻面臨女方無法承受事實，進而短暫失憶，被迫照顧前女友，而梁潔為解圍，謊稱是邢昭林的營養師，甚至還挺大肚幫傅菁燉湯和打掃，讓人心疼。

更心痛的是，《你是我的命中注定》劇情進展到梁潔被車撞性命危在旦夕，梁潔擔心肚子裡的孩子，求邢昭林不能簽署手術同意書，邢昭林為救妻忍痛簽署，讓梁潔大罵他是騙子，最終梁潔流產，失去了他們倆的孩子「小西米」，過程十分虐心。網友眼尖發現在該段拍攝中，邢昭林為保護梁潔形象，在梁潔拍攝車禍戲倒地時，特意幫忙扶著她的裙邊，避免穿幫，讓網友直呼，「時時刻刻保護女生的男人，誰會不喜歡呢？」《你是我的命中注定》每週二三四晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨播。

邢昭林（左）抱著梁潔在大雨中求助。（WeTV提供）

(中時 )