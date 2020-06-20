正在北京召開全國人大常委會會議，正式開始審議「港版國安法」草案。香港保安局局長李家超昨（19日）下午前往澳門交流，了解當地在維護國家安全方面的工作及最新發展。李家超拜訪澳門行政長官賀一誠，賀一誠向他講述了澳門訂立國家安全法的立法過程、考慮和經驗，李家超其後和保安司司長黃少澤會面及交流有關澳門自2009年起實施國安法的執行經驗。

李家超了解到澳門在決策及執行層面均有有效措施以維護國家安全，包括在2018年成立由行政長官領導的維護國家安全委員會，進行決策及執行協調，並設國家安全委員會辦公室（國安辦）統籌執行工作，由保安司司長兼任國安辦主任。最近，澳門當局更計劃增設「廳」及「處」級的部門，加強維護國家安全的執行工作。

按全國人民代表大會的決定，制定有關適用於香港的國家安全法目的是防範、制止和懲治嚴重危害國家安全的行為和活動。在交流中，李家超亦了解到澳門當局的工作經驗，包括防範工作對減少國家安全威脅的重要性。

李家超引述料顯示，澳門在2009年制定國安法後，社會更安定，經濟有良好發展，2019年本地生產總值是法例生效前的2.5倍，整體失業率更是歷年最低，入境旅客人數亦增長了八成，反映有關法例對社會帶來正面影響，讓經濟發展更蓬勃，澳門的例子正說明國家安全是保持社會繁榮穩定的重要前提和基礎。

李家超認為，制定適用於香港的國安法可確保香港長治久安，重拾經濟民生發展；澳門與香港同是特別行政區，澳門的經驗值得香港參考，今次交流對香港籌備落實國安法的工作有幫助。

(中時 )