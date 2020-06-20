詩人隱匿與影評人詹正德自2006年在淡水河畔開的獨立書店「有河Book」，曾經是愛書人到淡水的必訪之地。然而「有河」在2017年10月因為隱匿身體狀況不佳，決定歇業，原店址後來由另一間獨立書店「無論如河」頂下，營運至今。詹正德19日晚間在臉書宣布，將重啟「有河」，已在捷運唭哩岸站附近找到店面，最快預計七月中開幕。

消息一出，許多人在臉書上紛紛道賀。詩人隱匿也表示，雖然這次未參與，但給予祝福。也有網友留言表示，唭哩岸一帶有豐富的歷史文化資產，是適合書店的地方。

詹正德表示，雖然不知道現在開書店是不是好時機，但他總是懷疑：「如果連我這樣有過十一年開書店經驗的人都不想再開書店的話，那還有誰會想開書店呢？如果都沒人想開書店，那還能怪讀者不進書店買書嗎？」

對於重啟有河的決定，詹正德表示，近兩年不開書店，工作主要是接案寫稿，然而今年又碰到疫情，許多電影延期，也影響到影評工作，「與其真的這樣虛耗生命，不如就認真地來思考有河重啟。」

原本詹正德希望書店地點一樣在淡水河邊，但後來找到捷運唭哩岸站附近的店面，「唭哩岸原來也是在水邊的，《淡水廳志》有載：『淡水開發，自奇里岸始。』所以我雖是離開了現在的淡水，其實也算是回到古早的淡水重新開始。」

詹正德表示，「儘管對書店及出版還有太多未知，但我唯一知道的是：如果書業還能有個廿、卅年光景的話，我希望我會是力守到最後的那幾個的其中之一。」

「有河Book」在淡水河畔開業期間，除了照顧附近流浪的「河貓」們，書店內玻璃落地窗上不定期更換的「玻璃詩」，都是許多愛書人至今念念不忘的「有河」風景。

(中時 )